Blizzard анонсировала нового персонажа Overwatch

Корпорация Blizzard представила нового двадцать седьмого героя для Overwatch. Героиня игры по имени Бригитта, является, младшей дочерью, конструктора Торбьорна.

Татьяна Преображенская

Бригитта трудится над разработкой брони и системы защиты. Когда-то Бригитта согласилась стать оруженосцем своего крестного отца Райнхарда. Ей нужно было отвечать за исправность брони Райнхарда, но девушка решила, что будет лучше, если она станет воином. Она тайно усовершенствовала свой бронекостюм и теперь борется с врагами вместе с крестным отцом.Боевое оружие Бригитты – ракетный цеп. Его предназначение состоит в том, что он поражает несколько целей одним ударом. Способность «Хлёсткий удар» дает возможность атаковать находящегося далеко врага и отбрасывать его.Другим характерным умением Бригитты является «Ремкомплект», он позволяет бросать союзникам аптечку. При этом, «лишнее» исцеление способно превращаться в дополнительную броню. Кроме того, Бригитта имеет такие возможности как «Персональный барьер» и «Общий сбор».