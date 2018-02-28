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| | Роскомнадзор сообщил об опасности приложения GetContact

Роскомнадзор сообщил об опасности приложения GetContact

Вчера, 21:47
Роскомнадзор начал проверку приложения GetContact из-за подозрения в нарушении права на конфиденциальность данных граждан РФ. Приложение способно выдать всю информацию о звонящем, вплоть до его фото.

Роскомнадзор сообщил об опасности приложения GetContact

 

Роскомнадзор располагает данными о том, что мобильное приложение GetContact может выдавать всю личную информацию о звонящем, вплоть до его фото. Специалисты занимаются проверкой приложения относительно нарушения закона РФ про защиту персональных данных граждан. Если факт нарушения законодательства будет подтверждён, Роскомнадзор применит ограничительные меры для GetContact на территории России.

В настоящее время данное мобильное приложение официально выступает как инструмент, блокирующий нежелательные звонки. В Google Play сказано, что приложение сможет выдать данные о звонящем даже при отсутствии его в телефонной книге. В Роскомнадзоре считают, что GetContact может оставить в открытом доступе и пароли от соцсетей, и ПИН-коды, и номера кредитных карт.
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