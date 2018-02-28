Программа-шпион узнаёт, как владелец смартфона записан в чужих телефонах

В Сети становится всё более популярным программа-шпион Get-Contact, которая позволяет владельцу смартфона узнать, как он записан в чужих телефонах. Многим пользователям нравится это приложение.

Домбровский Сергей

Юзеры получают забавные названия, иногда удивительные, и люди пытаются узнать, кто им дал такие прозвища. В чужих записях обнаружили фразы типа: «Не отвечать на звонок», «Должник», «Простофиля» и прочие. Одна женщина с помощью приложения-шпиона узнала об измене супруга. Дама загрузила программу в мобильное устройство мужа и обнаружила, что у кого-то ее благоверный записан под именем Вюсаля Мамедова. Этого доказывает, что у супруга есть замужняя любовница.Эксперты советуют не пользоваться программой Get-Contact и ее клонами. Приложение-шпион можно приобрести в App Store. По словам специалиста, скоро программу удалят из виртуального магазина, поскольку оно нарушает законодательства ряда стран. В том числе Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. При регистрации пользователь обязан проставить сомнительному софту полную информацию о своих контактах и прочие конфиденциальные сведения.