NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | Программа-шпион узнаёт, как владелец смартфона записан в чужих телефонах

Программа-шпион узнаёт, как владелец смартфона записан в чужих телефонах

Вчера, 18:37
В Сети становится всё более популярным программа-шпион Get-Contact, которая позволяет владельцу смартфона узнать, как он записан в чужих телефонах. Многим пользователям нравится это приложение.

Программа-шпион узнаёт, как владелец смартфона записан в чужих телефонах

 

Юзеры получают забавные названия, иногда удивительные, и люди пытаются узнать, кто им дал такие прозвища. В чужих записях обнаружили фразы типа: «Не отвечать на звонок», «Должник», «Простофиля» и прочие. Одна женщина с помощью приложения-шпиона узнала об измене супруга. Дама загрузила программу в мобильное устройство мужа и обнаружила, что у кого-то ее благоверный записан под именем Вюсаля Мамедова. Этого доказывает, что у супруга есть замужняя любовница.

Эксперты советуют не пользоваться программой Get-Contact и ее клонами. Приложение-шпион можно приобрести в App Store. По словам специалиста, скоро программу удалят из виртуального магазина, поскольку оно нарушает законодательства ряда стран. В том числе Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. При регистрации пользователь обязан проставить сомнительному софту полную информацию о своих контактах и прочие конфиденциальные сведения.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Шпион: Сноуден начал следить за пользователями смартфонов через приложение
Шпион: Сноуден начал следить за пользователями смартфонов через приложение

Всемирно известный экс-сотрудник Центрального Разведывательного Управления Эдвард Сноуден рассказал о новом революционном приложении, которое способно

"Лаборатория Касперского" выпустила программу для защиты от звонков мошенников

Компания "Лаборатория Касперского" презентовала программу Kaspersky Who Calls, которая позволяет блокировать и распознавать звонки мошенников. Данное

В Польше российский шпион маскировался под дипломата
В Польше российский шпион маскировался под дипломата

В Польше обнаружили Российского шпиона. Претворявшись дипломатом, шпион наблюдал за обстановкой в Польском управлении и докладывал информацию в Российскую

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости