Пользователи «Вконтакте» теперь могут авторизоваться через Google

Администрация социальной сети «Вконтакте» представила обновление для мобильного приложения. Пользователи теперь могут авторизоваться «ВКонтакте» посредством аккаунта в Google, как сообщает «Версия.Инфо».

Конец февраля стал знаковым для приверженцев социальной сети «ВКонтакте». Теперь они могут авторизоваться посредством аккаунта в Google. Ранее вход был доступен через внутреннюю регистрацию или страницу Facebook. По какой причине именно такое обновление, не известно. Популярность данного способа авторизации под вопросом – очень большой заинтересованности известие у пользователей не вызвало.

Помимо всего прочего, немного видоизменили интерфейс входа через мобильное приложение. Интернет-пользователи спросили, сделают ли разработчики «ВКонтакте» возможность авторизации в сети посредством мессенджера Telegram.

Ирина Летинская