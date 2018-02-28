Пользователи «Вконтакте» теперь могут авторизоваться через Google

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От Редактора
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Разработчики популярной социальной сети "ВКонтакте" подготовили очередное обновление для пользователей. Теперь владельцы аккаунтов платформы, смогут наблюдать
Приложение «ВКонтакте» получило официальное обновление мобильной версии. Теперь пользователи могут пользоваться теми же функциями, что и пользователи ПК,
Сбербанк запустил легкую версию своего интернет-банка «Сбербанк Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте», - сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО