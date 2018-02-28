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| | Пользователи «Вконтакте» теперь могут авторизоваться через Google

Пользователи «Вконтакте» теперь могут авторизоваться через Google

Сегодня, 16:46
Администрация социальной сети «Вконтакте» представила обновление для мобильного приложения. Пользователи теперь могут авторизоваться «ВКонтакте» посредством аккаунта в Google, как сообщает «Версия.Инфо».

Пользователи «Вконтакте» теперь могут авторизоваться через Google

 

Конец февраля стал знаковым для приверженцев социальной сети «ВКонтакте». Теперь они могут авторизоваться посредством аккаунта в Google. Ранее вход был доступен через внутреннюю регистрацию или страницу Facebook. По какой причине именно такое обновление, не известно. Популярность данного способа авторизации под вопросом – очень большой заинтересованности известие у пользователей не вызвало.

Пользователи «Вконтакте» теперь могут авторизоваться через Google

 

Помимо всего прочего, немного видоизменили интерфейс входа через мобильное приложение. Интернет-пользователи спросили, сделают ли разработчики «ВКонтакте» возможность авторизации в сети посредством мессенджера Telegram.

Ирина Летинская
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