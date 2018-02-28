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| | Лена Миро сравнила награждение российских спортсменов с оккупацией Москвы фашистами

Лена Миро сравнила награждение российских спортсменов с оккупацией Москвы фашистами

Сегодня, 16:14
Лену Миро возмутили выставленные на Красной площади автомобили немецкой торговой марки BMW. По словам скандального блогера, ей все это видится исключительно, как оккупация, но только не прямая, а сделанная руками самого правительства, ведь именно они ввели в столицу России германскую технику.

Лена Миро сравнила награждение российских спортсменов с оккупацией Москвы фашистами

 

«Белые BMW стоимостью в несколько миллионов рублей каждая стоят и ждут, когда же русские люди начнут им радоваться. Не знаю, как вам, друзья, но лично мне все это напоминает, скорее, оккупацию. У спортсменов не было страны, они продали ее интересы и получают за победы немецкие автомобили. Как подарок за то, что в предательстве родины проявили себя лучше всех», - заявила Миро.

Следом за этим она поинтересовалась у своих подписчиков, как бы, по их мнению, к таким подаркам отнеслись герои Великой отечественной войны. «Взяла бы за свой подвиг BMW Зоя Космодемьянская или Саша Матросов? Может герои-молодогвардейцы. Генерал Карбышев обрадовался бы внедорожнику из Германии», - пишет Миро.

Что интересно, подписчики ее LiveJournal практически полностью разделяют ее точку зрения по данному вопросу. Они отметили, что искренне недовольным тем, что Россия, в конечном итоге, не пошла на бойкот Олимпиады своими спортсменами, ведь прошло само мероприятие, мало того, что весьма слабо по результатам, так еще и с повальным унижением России.
Николай Офицеров
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