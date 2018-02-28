Лена Миро сравнила награждение российских спортсменов с оккупацией Москвы фашистами

Лену Миро возмутили выставленные на Красной площади автомобили немецкой торговой марки BMW. По словам скандального блогера, ей все это видится исключительно, как оккупация, но только не прямая, а сделанная руками самого правительства, ведь именно они ввели в столицу России германскую технику.

Николай Офицеров

», - заявила Миро.Следом за этим она поинтересовалась у своих подписчиков, как бы, по их мнению, к таким подаркам отнеслись герои Великой отечественной войны. «», - пишет Миро.Что интересно, подписчики ее LiveJournal практически полностью разделяют ее точку зрения по данному вопросу. Они отметили, что искренне недовольным тем, что Россия, в конечном итоге, не пошла на бойкот Олимпиады своими спортсменами, ведь прошло само мероприятие, мало того, что весьма слабо по результатам, так еще и с повальным унижением России.