Девушка показала в сети демоническую сущность за рулем ее авто

Теоретически, признается девушка, это может быть привидением. Напуганная девушка просит у пользователей Reddit совета по этому поводу. Она рассказала, что машину купили несколько лет назад ее сестре. Транспортное средство было подержанным, а история прошлого владельца девушке неизвестна. Семейство изначально не заметило на фотографии ничего необычного.
В течении нескольких лет, снимки хранились в семейном архиве и лишь недавно meg-a-tron просматривала старые кадры и ненароком наткнулась на пугающее фото с, как предполагалось, пустым автомобилем. Неожиданно девушка разглядела за рулем полупрозрачную фигуру. Девушка была настолько впечатлена, что сразу решила поделиться ею с пользователями Reddit в разделе сайта, посвященном исключительно сверхъестественному.
Одни комментаторы уверены, что левее от пугающей фигуры можно увидеть и еще одно лицо с пугающими пустыми глазами. Другие отметили, что все это является хорошо подготовленная шутка, хоть девушка и клянется в том, что все это оригинальные кадры.