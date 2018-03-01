Девушка показала в сети демоническую сущность за рулем ее авто

Нередко на просторах Reddit всплывают интересные темы, обсуждения которых требуют серьезного анализа экспертов. Одной из таковых стала предложенная одной из пользовательниц под ником meg-a-tron фотография. Девушка призналась, что была шокирована, увидев на одном из фото новоприобретенной машины. За рулем девушка увидела некую демоническую сущность, природу которой она не смогла объяснить.

Николай Офицеров

Теоретически, признается девушка, это может быть привидением. Напуганная девушка просит у пользователей Reddit совета по этому поводу. Она рассказала, что машину купили несколько лет назад ее сестре. Транспортное средство было подержанным, а история прошлого владельца девушке неизвестна. Семейство изначально не заметило на фотографии ничего необычного.В течении нескольких лет, снимки хранились в семейном архиве и лишь недавно meg-a-tron просматривала старые кадры и ненароком наткнулась на пугающее фото с, как предполагалось, пустым автомобилем. Неожиданно девушка разглядела за рулем полупрозрачную фигуру. Девушка была настолько впечатлена, что сразу решила поделиться ею с пользователями Reddit в разделе сайта, посвященном исключительно сверхъестественному.Одни комментаторы уверены, что левее от пугающей фигуры можно увидеть и еще одно лицо с пугающими пустыми глазами. Другие отметили, что все это является хорошо подготовленная шутка, хоть девушка и клянется в том, что все это оригинальные кадры.