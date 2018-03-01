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| | Девушка показала в сети демоническую сущность за рулем ее авто

Девушка показала в сети демоническую сущность за рулем ее авто

Сегодня, 05:40
Нередко на просторах Reddit всплывают интересные темы, обсуждения которых требуют серьезного анализа экспертов. Одной из таковых стала предложенная одной из пользовательниц под ником meg-a-tron фотография. Девушка призналась, что была шокирована, увидев на одном из фото новоприобретенной машины. За рулем девушка увидела некую демоническую сущность, природу которой она не смогла объяснить.

Девушка показала в сети демоническую сущность за рулем ее авто

 

Теоретически, признается девушка, это может быть привидением. Напуганная девушка просит у пользователей Reddit совета по этому поводу. Она рассказала, что машину купили несколько лет назад ее сестре. Транспортное средство было подержанным, а история прошлого владельца девушке неизвестна. Семейство изначально не заметило на фотографии ничего необычного.

В течении нескольких лет, снимки хранились в семейном архиве и лишь недавно meg-a-tron просматривала старые кадры и ненароком наткнулась на пугающее фото с, как предполагалось, пустым автомобилем. Неожиданно девушка разглядела за рулем полупрозрачную фигуру. Девушка была настолько впечатлена, что сразу решила поделиться ею с пользователями Reddit в разделе сайта, посвященном исключительно сверхъестественному.

Одни комментаторы уверены, что левее от пугающей фигуры можно увидеть и еще одно лицо с пугающими пустыми глазами. Другие отметили, что все это является хорошо подготовленная шутка, хоть девушка и клянется в том, что все это оригинальные кадры.
Николай Офицеров
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