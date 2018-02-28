В «Яндексе» обновили дизайн облачного хранилища

Отныне пользователям будет удобнее совершать различные процедуры с файлами в облачном хранилище Яндекс.Диск, так как дизайн сервиса был переработан техническими специалистами в угоду максимальной функциональности и дружелюбности к пользователям. Пользуясь Яндекс.Диском, можно с помощью нажатия правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, похожее на список действий с файлами, представленный в файловых менеджерах. Также пользователям доступно прямое перетаскивание файлов, которые будут перемещены в указанную папку обычным движением мыши.
Эксперты выделили более яркими цветами наиболее значимые элементы интерфейса облачного сервиса, а общая цветовая гамма Яндекс.Диска стала светлее и приветливее.