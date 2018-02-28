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| | В «Яндексе» обновили дизайн облачного хранилища

В «Яндексе» обновили дизайн облачного хранилища

Сегодня, 13:31
Команда «Яндекса» полностью переработала дизайн онлайн-сервиса Яндекс.Диск, который в данный момент по своему внешнему виду напоминает работу с проводником, установленным по умолчанию в операционных системах macOS и Windows.

В «Яндексе» обновили дизайн облачного хранилища

 

Отныне пользователям будет удобнее совершать различные процедуры с файлами в облачном хранилище Яндекс.Диск, так как дизайн сервиса был переработан техническими специалистами в угоду максимальной функциональности и дружелюбности к пользователям. Пользуясь Яндекс.Диском, можно с помощью нажатия правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, похожее на список действий с файлами, представленный в файловых менеджерах. Также пользователям доступно прямое перетаскивание файлов, которые будут перемещены в указанную папку обычным движением мыши.

В «Яндексе» обновили дизайн облачного хранилища

 

Эксперты выделили более яркими цветами наиболее значимые элементы интерфейса облачного сервиса, а общая цветовая гамма Яндекс.Диска стала светлее и приветливее.
Александр Вест
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