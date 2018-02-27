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| | Российский видеоблогер обвинил телеканал РЕН-ТВ в плагиате и попал в бан

Российский видеоблогер обвинил телеканал РЕН-ТВ в плагиате и попал в бан

Вчера, 22:00
Известный российский блогер Дмитрий Шамов записал видеообращение к подписчикам, в котором обвинил телевизионный канал РЕН-ТВ в плагиате. Популярный информационный ресурс периодически ворует сюжеты роликов у Шамова.

Российский видеоблогер обвинил телеканал РЕН-ТВ в плагиате и попал в бан

 

По словам блогера, последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала блокировка его видео под названием «Японка пробует русский борщ» на YouTube. В этом Шамов тоже обвиняет РЕН-ТВ. Телевизионный канал якобы украл этот ролик, а затем интеллектуальная система признала нарушителем действующих правил блогера, хотя автором видео является он. В съемках ролика участвовала его супруга. На момент публикации этого материала ролик о японке и популярном блюде был доступен на YouTube.

Дмитрий Шамов получил популярность в Сети благодаря распространению материалов о Японии и путешествиях. По словам блогера, РЕН-ТВ неоднократно пользовался его роликами, но он закрывал на это глаза, думая исключительно о хорошем, как советуют психологи.
Домбровский Сергей
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