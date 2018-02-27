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| | Американец размера XXXXXL смог стать моделью

Американец размера XXXXXL смог стать моделью

Вчера, 20:36
Преодолев насмешки собственного окружения, гражданин США, носящий одежду размера XXXXXL, смог стать моделью. 178-килограммовый житель Бостона долгие годы стеснялся своего внешнего вида.

Американец размера XXXXXL смог стать моделью

 

178-килограммовый житель Бостона преодолел неуверенность в себе из-за насмешек окружения и смог стать моделью. В 2015 году из-за популяризации течения бодипозитива американец решил выкладывать свои фото в Instagram-аккаунт. Вдохновила его на это успешная модель с лишним весом Тесс Холидей.

Деятельность американца привлекла к себе внимание как подписчиков, так известных модельеров. В 2016 году парень участвовал в показе VOLARE в Нью-Йорке, что он считает самым лучшим моментом в собственной жизни. После этого начинающей модели повезло принять участие в еще трех показах, благодаря чему он смог окончательно победить неуверенность в себе.

В настоящее время он, как успешная модель плюс-сайз, получает множество положительных отзывов, но его продолжают донимать хэйтеры. Многие из них обвиняют парня в том, что он продвигает ведение нездорового стиля жизни, но сам молодой человек не согласен с такими утверждениями. Основанная цель его деятельности – это помощь людям, которые имеют страх самовыражения.
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