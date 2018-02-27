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| | YouTube Live сможет автоматически создавать субтитры

YouTube Live сможет автоматически создавать субтитры

Сегодня, 17:12
Стриминговый сервис YouTube Live благодаря усердию разработчиков в скором времени обзаведётся новой функцией, которая позволит автоматически создавать субтитры прямо во время просмотра онлайн-трансляции.

YouTube Live сможет автоматически создавать субтитры

 

Представители видеохостинга YouTube работают над расширением функционала их стримингового сервиса для увеличения его конкурентоспособности на фоне именитых конкурентов в лице Facebook и Twitch, которые могут похвастаться обширной аудиторией. В пресс-релизе корпорации сообщается, что в скором времени благодаря усовершенствованной системе распознавания речи пользователи смогут насладиться просмотром онлайн-трансляций с сопутствующими субтитрами, точность и задержка которых будут приближены к отраслевым стандартам.

После введения данной технологии специалисты будут работать над улучшение точности и уменьшению задержки субтитров. Также вскоре на платформе YouTube Live пользователи смогут смотреть не только прямые включения, но и отдельные видео.
Александр Вест
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