YouTube Live сможет автоматически создавать субтитры

Стриминговый сервис YouTube Live благодаря усердию разработчиков в скором времени обзаведётся новой функцией, которая позволит автоматически создавать субтитры прямо во время просмотра онлайн-трансляции.

Александр Вест

Представители видеохостинга YouTube работают над расширением функционала их стримингового сервиса для увеличения его конкурентоспособности на фоне именитых конкурентов в лице Facebook и Twitch, которые могут похвастаться обширной аудиторией. В пресс-релизе корпорации сообщается, что в скором времени благодаря усовершенствованной системе распознавания речи пользователи смогут насладиться просмотром онлайн-трансляций с сопутствующими субтитрами, точность и задержка которых будут приближены к отраслевым стандартам.После введения данной технологии специалисты будут работать над улучшение точности и уменьшению задержки субтитров. Также вскоре на платформе YouTube Live пользователи смогут смотреть не только прямые включения, но и отдельные видео.