Alibaba задумывается о покупке китайского сервиса еды за $9,5 млрд

«Alibaba вошла в процесс переговоров относительно приобретения Ele.me в рамках сделки, при которой онлайн-сервис по доставке еды может быть оценен в цену вплоть до 9,5 миллиардов долларов, так как технологические титаны Китая на данный момент ведут серьезное сражение за доминирование в данном секторе», - заявили сотрудники издания.
Источники отмечают, что Alibaba и дочернее ее предприятие Ant Finance уже владеют 40 процентами акций, однако хотят выкупить оставшиеся у действующих инвесторов. Комментариев по этому поводу в Alibaba давать не стали. Ситуацию не стали освещать и в Baidu, которые на данный момент являются ключевым инвестором.
Основана компания Ele.me была в 2008 году. Она является одним из крупнейших игроков в сфере доставки продуктов питания в Китае. На данный момент на сегмент, выделенный бренду, приходится около 50 процентов рынка.