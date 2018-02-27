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| | Alibaba задумывается о покупке китайского сервиса еды за $9,5 млрд

Alibaba задумывается о покупке китайского сервиса еды за $9,5 млрд

Сегодня, 13:05
Представители одной из главных китайских сетевых компаний Alibaba выступили с заявлением о том, что на данный момент вступили в стадию переговоров с китайским онлайн-сервисом по доставке еды Ele.me, сумма сделки может составить 9,5 миллиарда долларов, о чем сообщили представители Financial Times, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Alibaba задумывается о покупке китайского сервиса еды за $9,5 млрд

 

«Alibaba вошла в процесс переговоров относительно приобретения Ele.me в рамках сделки, при которой онлайн-сервис по доставке еды может быть оценен в цену вплоть до 9,5 миллиардов долларов, так как технологические титаны Китая на данный момент ведут серьезное сражение за доминирование в данном секторе», - заявили сотрудники издания.

Источники отмечают, что Alibaba и дочернее ее предприятие Ant Finance уже владеют 40 процентами акций, однако хотят выкупить оставшиеся у действующих инвесторов. Комментариев по этому поводу в Alibaba давать не стали. Ситуацию не стали освещать и в Baidu, которые на данный момент являются ключевым инвестором.

Основана компания Ele.me была в 2008 году. Она является одним из крупнейших игроков в сфере доставки продуктов питания в Китае. На данный момент на сегмент, выделенный бренду, приходится около 50 процентов рынка.
Николай Офицеров
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