Alibaba задумывается о покупке китайского сервиса еды за $9,5 млрд

Представители одной из главных китайских сетевых компаний Alibaba выступили с заявлением о том, что на данный момент вступили в стадию переговоров с китайским онлайн-сервисом по доставке еды Ele.me, сумма сделки может составить 9,5 миллиарда долларов, о чем сообщили представители Financial Times, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Николай Офицеров

», - заявили сотрудники издания.Источники отмечают, что Alibaba и дочернее ее предприятие Ant Finance уже владеют 40 процентами акций, однако хотят выкупить оставшиеся у действующих инвесторов. Комментариев по этому поводу в Alibaba давать не стали. Ситуацию не стали освещать и в Baidu, которые на данный момент являются ключевым инвестором.Основана компания Ele.me была в 2008 году. Она является одним из крупнейших игроков в сфере доставки продуктов питания в Китае. На данный момент на сегмент, выделенный бренду, приходится около 50 процентов рынка.