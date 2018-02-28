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| | Девочка с гаечным ключом подарила папе-блогеру популярность

Девочка с гаечным ключом подарила папе-блогеру популярность

Сегодня, 00:30
Блогер AvE из Канады, который занимается улучшением строительных инструментов и самостоятельным созданием приборов, регулярно выкладывает ролики на собственном канале в YouTube. В одном из видео инженеру решила помочь его маленькая дочь.

Девочка с гаечным ключом подарила папе-блогеру популярность

 

Девочка постучала в дверь и вошла в комнату, где ее отец объяснял подписчикам, как нужно собирать масляный насос. Мужчина орудовал гаечным ключом и позволил малышке помочь справиться с этой задачей. Девочка взяла в руки инструмент и внимательно посмотрела на него. Затем отец советовал дочери попрощаться со зрителями, но ребенок отказалась произносить слова. Пользователи пришли в восторг от появления малышки в кадре.


По словам подписчиков, такие ролики улучшают демографическую ситуацию в стране, так как после их просмотра появляется желание завести семью. Дочь отлично ладит с отцом, ролик привлек внимание юзеров не столько технической информацией, сколько хорошо развитиями навыками общения между родственниками. За короткий срок данное видео набрало более 770 тысяч просмотров.
Домбровский Сергей
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