Роскомнадзор отменил блокировку сайта Навального

После удаления штабом Алексея Навального информации о расследовании про бизнесмена Дерипаску, Роскомнадзор разрешил вернуть доступ к сайту политика. Ранее решение об удалении запрещенной информации про предпринимателя было вынесено Усть-Лабинским судом в Краснодарском крае.

Роскомнадзор исключил сайт политического деятеля Алексея Навального из списка запрещенных в связи удалением данных расследования ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), касающихся российского бизнесмена Олега Дерипаски и белорусской модели Насти Рыбки. Постановление об удалении расследования вынесено в Краснодарском крае Усть-Лабинским судом.Ограничения доступа к сайту Навального были обнаружены в начале февраля 2018 года, также же был заблокирован видеоролик по этой теме, опубликованный на видеохостинге YouTube. Бизнесмен сам обратился с иском в суд, требуя удалить обнародованные данные по праву на защиту от распространения тайн своей личной жизни. Суд признал данное право, сообщив о необходимости удалении спорного расследования.