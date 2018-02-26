В Сети орудует вирус-вымогатель массового поражения

Как сообщает Bleeping, в интернете обнаружен сервис-вымогатель под именем Data Keeper, Computer. О пострадавших от вируса-шифровальщика объявили спустя 2 дня после его официального выхода в теневом интернете (даркнете).

Вирусная программа выявляет и шифрует сети, к которым находит доступ. При этом не меняется расширение и повреждение файлы невозможно идентифицировать. Это уже третий «штамм» RaaS, разработанный хакерами за этот год. Ранее были разработаны Saturn и GandCrab.Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала, что защитить компьютер можно только с помощью специальных утилит, при наличии слабых мест вируса. Также Касперская заявила, что от компьютера, поврежденного опасной программой, необходимо избавится и провести форматирование диска. Известно, что современные вирусы становится все более устойчивыми к действию антивирусов и утилит.