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| | Испанка случайно выставила себя жертвой анорексии

Испанка случайно выставила себя жертвой анорексии

Сегодня, 15:50
Снимок наряда превратил фешн-блогера из Испании под ником marisol в объект всеобщих насмешек. Все дело в том, что пользователям показалось, что у нее аномально худые ноги, что в результате оказалось оптической иллюзией.

Испанка случайно выставила себя жертвой анорексии

 

Девушка разместила две фотографии в зеркале с подписью о том, что она скомбинировала горизонтальные и вертикальные полоски. В результате ее публикация собрала почти 40 тысяч лайков, а также более шести тысяч репостов. В центре внимания, однако, девушка оказалась вовсе не из-за своего утонченного чувства стиля.

Несколько сотен человек высказали свое отношение к якобы крайне непропорциональному телу блогера. Заявив, что полоски на брюках это расстояние между бедрами. Другие подписчики заявили, что им нужны очки и назвали испанку «жертвой фотошопа».

Пользователи женского пола, в основном, сообщали девушке, что испытывают искреннюю зависть, потому как тоже хотят быть стройными. Новоявленная звезда, однако, поспешила их успокоить, отметив, что в жизни так, естественно, не выглядит. Сопроводила она пост фотографией, в которой, «отрезала» себе вторую ногу.
Николай Офицеров
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