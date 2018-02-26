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| | Хакеры используют Microsoft Word для майнинга криптовалюты

Хакеры используют Microsoft Word для майнинга криптовалюты

Сегодня, 12:20
Компьютерные пираты выявили слабое место в программе Online Video от Microsoft Word. Вполне благополучная разработка при запуске с промежуточного уровня стала решать гигантские математические уравнения в майнинге криптовалюты.
 

Хакеры используют Microsoft Word для майнинга криптовалюты

 

Этот инструмент вполне нормален и разрешен в странах, где майнинг – законный бизнес. Однако корпорация Microsoft Word имеет права на свое имущество, поэтому в одностороннем порядке опубликовала виртуальный иск ко всем нарушителям. Возникла правовая коллизия. Хакеры используют чужую программу в отведенном владельце секторе, а вот фрейм, новый продукт, уже для создания площадки майнинга. «Старателей» по добыче «Биткоинов»можно понять, они утверждают, что человек дышит бесплатно, а за еду ему нужно пока работать в этом несовершенном мире.

Менеджеры Microsoft Word пока не втягиваются в правовую дискуссию, но начали усовершенствовать фишинговую структуру страницы.
Сергей Денисов
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