Хакеры используют Microsoft Word для майнинга криптовалюты

Компьютерные пираты выявили слабое место в программе Online Video от Microsoft Word. Вполне благополучная разработка при запуске с промежуточного уровня стала решать гигантские математические уравнения в майнинге криптовалюты.

Сергей Денисов

Этот инструмент вполне нормален и разрешен в странах, где майнинг – законный бизнес. Однако корпорация Microsoft Word имеет права на свое имущество, поэтому в одностороннем порядке опубликовала виртуальный иск ко всем нарушителям. Возникла правовая коллизия. Хакеры используют чужую программу в отведенном владельце секторе, а вот фрейм, новый продукт, уже для создания площадки майнинга. «Старателей» по добыче «Биткоинов»можно понять, они утверждают, что человек дышит бесплатно, а за еду ему нужно пока работать в этом несовершенном мире.Менеджеры Microsoft Word пока не втягиваются в правовую дискуссию, но начали усовершенствовать фишинговую структуру страницы.