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| | Победа российских хоккеистов и мем "Можем повторить" расколол интернет на два лагеря

Победа российских хоккеистов и мем "Можем повторить" расколол интернет на два лагеря

Вчера, 22:09
В Сети победу российских хоккеистов на Играх сопоставили со взятием Рейхстага в 1945 году. К данному времени креативщики создали соответствующие мемы.

Победа российских хоккеистов и мем "Можем повторить" расколол интернет на два лагеря

 

Пользователи по завершению финала по хоккею на Олимпиаде ,где Россия переиграла Германию с результатом 4:3, принялись состязаться в создании причудливых картинок касательно триумфа подопечных Олега Знарка. Победу хоккеистов сравнили со взятием берлинского Рейхстага в мае 1945 года.

Победа российских хоккеистов и мем "Можем повторить" расколол интернет на два лагеря

 

В Интернете автор опубликовал картинку, где изображались игроки хоккейной команды в красной форме, водружавшие на поверхности здания парламента Германии Олимпийский флаг. Многие не согласились по поводу этого изображения, отметив, что такая форма сильно напоминает экипировку клуба НХЛ «Детройт Ред Уингс».

Помимо этого можно увидеть мем, где красный флаг замене на триколор, а древко на клюшку. Создатель картинки предложил высказать свое мнение про уместность его изобретения, но позже удалил пост, попросив прощения на свою работу.
Никита Готский
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