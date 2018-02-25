Facebook и YouTube заблокировал ролик пения гимна хоккеистами России

Сайты Facebook и YouTube блокируют запись исполнения гимна хоккеистов из России. В Сети недовольны такими действиями западных порталов.

Никита Готский

Ранее национальная команда России по хоккею в финале Олимпиады переиграла немцев и завоевала золотые медали. Во время награждения атлеты решили спеть российский гимн, что вызвало восхищение у их поклонников. Возможно, у модераторов YouTube и Facebook совсем другая точка зрения, заблокировавших кадры исполнения гимна.Данный момент вызвал бурю критики у пользователей. Люди возмущаются такими мерами ведущих соцсетей. Один из фанатов отмечает, что вначале у РФ забрали флаг и гимн, а теперь не разрешают радоваться победе отечественных хоккеистов. Тем не менее, ролик активно продолжает распространяться в других порталах.