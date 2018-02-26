Discord порадовало подтвержденными киберспортивными серверами

Студия Discord выпустила новую программу подтвержденных серверов, в которой могут принимать участие киберспортивные группы и лиги. Ныне поклонники некоторых команд имеют возможность общаться с игроками и другим фанатами.

Никита Готский

В Discord доступно около двух десятков киберспортивных подтвержденных серверов, что в значительной мере упростит деятельность менеджеров по связи с теми командами, которые много своего внимания уделяют сообществу. Подтверждение сервер получают в форме галочки.Как говорят представители команд, когда настало время выбрать инструменты для выхода на связь с сообществом, выбор пал на Discord, где собраны все игроки. Избрание именно этой платформы также можно объяснить тем, что на сегодня это единственный мессенджер, позволяющий взаимодействовать в реальном времени как командам, так и их фанатам. Сервер команды Team Liquid в Discord это канал на официальной основе для сотрудников команды, геймеров и поклонников, а также место организации профессиональных киберспортивных форумов.