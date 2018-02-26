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| | «Яндекс» отказался от блокировки канала Ходорковского «МБХ-Медиа»

«Яндекс» отказался от блокировки канала Ходорковского «МБХ-Медиа»

Сегодня, 01:30
От владельцев «Яндекс.Дзен» надзорный орган потребовал блокировку канала Ходорковского «МБХ-Медиа». Компания объяснила свою отрицательную позицию к блокировке.

«Яндекс» отказался от блокировки канала Ходорковского «МБХ-Медиа»

 

При запросе к «Яндекс.Дзен» от Российского надзорного органа на блокировку канала «МБХ-Медиа», которым владеет Михаил Ходорковский, последовал отрицательный ответ. Компания уведомила о запретах прокуратуры владельца канала. По закону же они не обязаны совершать блокировки. Поэтому, средства блокировки предпринимать не собираются, это не в их интересах. «Яндекс» ничего предосудительного со стороны канала, над которым ведут работы редакторы бывшей компании «Открытая Россия», не наблюдает.

21 февраля нынешнего года Генпрокуратура подала запрос с требованием. Будто бы, данный канал призывает народ к массовым беспорядкам, которые являются «нежелательными» на территории Российской Федерации.
Дарья Дмитриева
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