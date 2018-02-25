В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила немцев в финале Олимпиады, а миллионы жителей страны радуются за команду. В Сети появилось множество хвалебных од в адрес хоккеистов.

Национальная российская сборная едет домой с золотыми медалями в активе, тогда как ее фанаты неустанно продолжают расписывать свои эмоции после выигрыша. В интернете пользователи шутят над уступившей Германией. Также имеются сообщения о героической победе отечественных атлетов в условиях сильного прессинга со стороны МОК.

Никита Готский

В Рунете появились юмористические мемы после победы России. К примеру, один из креативных авторов сделал фотографию взятия Рейхстага, только вместо знамени СССР он изобразил флаг с пятью кольцами Олимпиады.