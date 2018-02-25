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| | В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде

В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде

Сегодня, 14:01
Сборная России по хоккею победила немцев в финале Олимпиады, а миллионы жителей страны радуются за команду. В Сети появилось множество хвалебных од в адрес хоккеистов.

В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде

 

Национальная российская сборная едет домой с золотыми медалями в активе, тогда как ее фанаты неустанно продолжают расписывать свои эмоции после выигрыша. В интернете пользователи шутят над уступившей Германией. Также имеются сообщения о героической победе отечественных атлетов в условиях сильного прессинга со стороны МОК.

В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде

 

В Рунете появились юмористические мемы после победы России. К примеру, один из креативных авторов сделал фотографию взятия Рейхстага, только вместо знамени СССР он изобразил флаг с пятью кольцами Олимпиады.
Никита Готский
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