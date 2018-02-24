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| | Новое предложение Samsung MAX позволит сохранить интернет-трафик

Новое предложение Samsung MAX позволит сохранить интернет-трафик

Вчера, 20:43
Компания Samsung выпустила новое предложение, которое максимально сохранит интернет-трафик, тем самым не оставит равнодушными пользователей Android. Новинка станет достойной заменой для Opera Max, которая прекратила свою работу на базе Android.

Новое предложение Samsung MAX позволит сохранить интернет-трафик

 

Множество положительных отзывов получила программа Opera Max. Главная задача разработки – сэкономить трафик и при этом не навредить смартфону. Помимо основной функции компания Opera добавила возможность собственной анонимности при совершении интернет-серфинга. В прошлом году разработчики отказались от сотрудничества с компанией Samsung. Теперь же создатели базы Android намерены выпускать собственную программу подобного рода под названием - Samsung Max. Уже с этого момента можно опробовать первую версию прямиком с Google Play и оценить качество новинки, которая будет сохранять интернет-трафик. Создатели Samsung Max намерены в скором времени улучшить программу, при этом сохраняя всё имеющиеся плюсы.
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