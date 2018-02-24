Новое предложение Samsung MAX позволит сохранить интернет-трафик

Компания Samsung выпустила новое предложение, которое максимально сохранит интернет-трафик, тем самым не оставит равнодушными пользователей Android. Новинка станет достойной заменой для Opera Max, которая прекратила свою работу на базе Android.

Множество положительных отзывов получила программа Opera Max. Главная задача разработки – сэкономить трафик и при этом не навредить смартфону. Помимо основной функции компания Opera добавила возможность собственной анонимности при совершении интернет-серфинга. В прошлом году разработчики отказались от сотрудничества с компанией Samsung. Теперь же создатели базы Android намерены выпускать собственную программу подобного рода под названием - Samsung Max. Уже с этого момента можно опробовать первую версию прямиком с Google Play и оценить качество новинки, которая будет сохранять интернет-трафик. Создатели Samsung Max намерены в скором времени улучшить программу, при этом сохраняя всё имеющиеся плюсы.