Новое предложение Samsung MAX позволит сохранить интернет-трафик

Множество положительных отзывов получила программа Opera Max. Главная задача разработки – сэкономить трафик и при этом не навредить смартфону. Помимо основной функции компания Opera добавила возможность собственной анонимности при совершении интернет-серфинга. В прошлом году разработчики отказались от сотрудничества с компанией Samsung. Теперь же создатели базы Android намерены выпускать собственную программу подобного рода под названием - Samsung Max. Уже с этого момента можно опробовать первую версию прямиком с Google Play и оценить качество новинки, которая будет сохранять интернет-трафик. Создатели Samsung Max намерены в скором времени улучшить программу, при этом сохраняя всё имеющиеся плюсы.
Новое предложение Samsung MAX позволит сохранить интернет-трафикВчера, 20:43
Компания Opera объявила о запуске обновленной версии Opera Max 3.0 для устройств, работающих на Android. Обновленный сервис поможет пользователю значительно
Корейская компания Samsung начала презентовать Android 6.0.1 Marshmallow для такого компактного устройства, как Galaxy S5 mini.
Представители компании Opera Software презентовали официальную обновленную версию мобильного интернет-браузера Mini. Новинка разработана специально для