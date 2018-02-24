Пользователи Сети поддержали Норкина в драке с Суворовым

Некоторые жители РФ не смогли остаться равнодушными к конфликту ведущего на НТВ и украинского политолога. Пользователи не стесняются жестких фраз в поддержку российского журналиста. В Twitter появились самые разнообразные комментарии касательно произошедшего случая. Норкина называют «молодцом» за то, что он нанес удар Суворову «за Донбасс». Люди пишут о «бальзаме на душу» после действий Норкина в эфире телевидения. «Норкину слава, побольше бы таких», - пишут пользователи соцсетей.
Пользователи Сети поддержали Норкина в драке с СуворовымСегодня, 17:37
В студии на ТВ нужно вести себя надлежащим образом и не применять физическую силу. Так считает ведущий Владимир Соловьев, рассуждая о столкновении Дмитрия
Писатель Анатолий Вассерман прокомментировал недавнюю драку на НТВ между украинским политологом Дмитрием Суворовым и ведущим Андреем Норкиным. Мнение
Главный редактор программы «Взор-ТВ» Елена Бойко является одним из постоянных участников передачи «Место встречи». Драка между ведущим программы Андреем