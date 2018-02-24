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| | Пользователи Сети поддержали Норкина в драке с Суворовым

Пользователи Сети поддержали Норкина в драке с Суворовым

Сегодня, 17:37
Скандал с дракой Андрея Норкина и Дмитрия Суворова не утихает, а только набирает обороты. Пользователи Сети поддерживают ведущего в его ситуации.

Пользователи Сети поддержали Норкина в драке с Суворовым

 

Некоторые жители РФ не смогли остаться равнодушными к конфликту ведущего на НТВ и украинского политолога. Пользователи не стесняются жестких фраз в поддержку российского журналиста. В Twitter появились самые разнообразные комментарии касательно произошедшего случая. Норкина называют «молодцом» за то, что он нанес удар Суворову «за Донбасс». Люди пишут о «бальзаме на душу» после действий Норкина в эфире телевидения. «Норкину слава, побольше бы таких», - пишут пользователи соцсетей.
Никита Готский
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