Пользователи Сети поддержали Норкина в драке с Суворовым

Скандал с дракой Андрея Норкина и Дмитрия Суворова не утихает, а только набирает обороты. Пользователи Сети поддерживают ведущего в его ситуации.

Никита Готский

Некоторые жители РФ не смогли остаться равнодушными к конфликту ведущего на НТВ и украинского политолога. Пользователи не стесняются жестких фраз в поддержку российского журналиста. В Twitter появились самые разнообразные комментарии касательно произошедшего случая. Норкина называют «молодцом» за то, что он нанес удар Суворову «за Донбасс». Люди пишут о «бальзаме на душу» после действий Норкина в эфире телевидения. «Норкину слава, побольше бы таких», - пишут пользователи соцсетей.