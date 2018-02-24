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| | «Жрицы любви» призывает голосовать на выборах-2018

«Жрицы любви» призывает голосовать на выборах-2018

Сегодня, 15:31
Проститутки призвали граждан России идти на выборы 18 марта. Агитационный ролик появился в Сети.

«Жрицы любви» призывает голосовать на выборах-2018

 

Уже в следующем месяце население России выберет очередного главу государства. В мировой Сети люди с большой активностью обговаривают видеозапись, где их призывают голосовать. При этом авторы приняли решение подойти к этому вопросу с другой стороны.

 
В ролике молодая девушка, играющая роль проститутки, тянет за собой парня в баре в уединенное место для полового акта. Она интересуется, взрослый ли он, на что получает положительный ответ. Ответ на второй вопрос «жрицы любви» ставит точку в интиме. Молодой человек признается, что не голосовал, и девушка отказывает ему. Пользователи шокированы такой «агитацией».

Никита Готский
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