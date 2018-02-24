«Жрицы любви» призывает голосовать на выборах-2018

Проститутки призвали граждан России идти на выборы 18 марта. Агитационный ролик появился в Сети.

В ролике молодая девушка, играющая роль проститутки, тянет за собой парня в баре в уединенное место для полового акта. Она интересуется, взрослый ли он, на что получает положительный ответ. Ответ на второй вопрос «жрицы любви» ставит точку в интиме. Молодой человек признается, что не голосовал, и девушка отказывает ему. Пользователи шокированы такой «агитацией».

Никита Готский

Уже в следующем месяце население России выберет очередного главу государства. В мировой Сети люди с большой активностью обговаривают видеозапись, где их призывают голосовать. При этом авторы приняли решение подойти к этому вопросу с другой стороны.