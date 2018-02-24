«Жрицы любви» призывает голосовать на выборах-2018

Уже в следующем месяце население России выберет очередного главу государства. В мировой Сети люди с большой активностью обговаривают видеозапись, где их призывают голосовать. При этом авторы приняли решение подойти к этому вопросу с другой стороны.
«Жрицы любви» призывает голосовать на выборах-2018Сегодня, 15:31
В Москве фейковые «жрицы любви» грабили мужчин. Информацию об этом сообщают представители пресс-службы Управления МВД столицы РФ.
«Жрицы любви» во Франции вышли на митинг протеста против неподъемных налогов, введенных в прошлом году на их деятельность, которые должны оплачивать их клиенты.
Принять участие в голосовании на выборах, которые состоятся в воскресенье 25 мая, собираются 84,1% украинцев.