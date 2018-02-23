Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире

Интернет-пользователи обнаружили во всемирной паутине самую отвратительную гифку. Создал этот шедевр польский художник Феликс Кончаковски.

После просмотра данной гифки юзеры в один голос заявили, что зрелище в буквальном смысле вызвало у них приступы тошноты. Другие, несмотря на неприятные ощущения от просмотра, восхищены гениальностью мастера, «хоть оно и варит из мозгов кашу». Отмечается, что материк, который изображает гифка, увеличивается, но вместе с тем ближе не становится.

Дарья Светозарова

Он является настоящим мастером по части создания замкнутых гифок, «не имеющих конца». От остальных творений Кончаковски эту гифку отличает то, что она похожа на копию фрагмента карты Google maps. Однако узнать, что же именно изображено на гифке пользователи так и не смогут. Ролик попал на портал Reddit и вошел в топ самых запрашиваемых.