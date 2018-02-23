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Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире

Сегодня, 17:22
Интернет-пользователи обнаружили во всемирной паутине самую отвратительную гифку. Создал этот шедевр польский художник Феликс Кончаковски.

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире

 

Он является настоящим мастером по части создания замкнутых гифок, «не имеющих конца». От остальных творений Кончаковски эту гифку отличает то, что она похожа на копию фрагмента карты Google maps. Однако узнать, что же именно изображено на гифке пользователи так и не смогут. Ролик попал на портал Reddit и вошел в топ самых запрашиваемых.

 
После просмотра данной гифки юзеры в один голос заявили, что зрелище в буквальном смысле вызвало у них приступы тошноты. Другие, несмотря на неприятные ощущения от просмотра, восхищены гениальностью мастера, «хоть оно и варит из мозгов кашу». Отмечается, что материк, который изображает гифка, увеличивается, но вместе с тем ближе не становится.

Дарья Светозарова
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