Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире

Он является настоящим мастером по части создания замкнутых гифок, «не имеющих конца». От остальных творений Кончаковски эту гифку отличает то, что она похожа на копию фрагмента карты Google maps. Однако узнать, что же именно изображено на гифке пользователи так и не смогут. Ролик попал на портал Reddit и вошел в топ самых запрашиваемых.
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