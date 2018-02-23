В украинских соцсетях высмеяли идею строительства HyperLoop в Днепре

Представители киевских властей накануне анонсировали, что намерены размещать на территории Украины сверхзвуковые поезда Hyperloop. В сети многие уверены, однако, что затея, как минимум провальная, потому начали размещать массу мемов по этому поводу.

Николай Офицеров

Проект потребует существенных вложений финансов, однако непонятно, откуда Украина планирует их брать. Тем не менее, главный инициатор данного проекта, глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян признается, что намерен привлечь к реализации инвесторов. На данном этапе ведется разработка центра по транспортным инновациям, который и должен позволить запустить в Днепре первую тестовую площадку.Весьма остроумно по этому поводу пошутил один из пользователей Facebook, отметивший, что открытие транспортной системы, если и состоится, то будет торжественным и помпезным, но его первыми и последними пассажирами станут цыгане, которых так и не смогут выгнать из туннеля.Также по этому поводу в Twitter создали шутливый аккаунт под названием «Гiперлуп». Транспортная система обращается к министру Омеляну и требует, как можно быстрее объявить о ее создании, а также спрашивает, кто же станет ее первым пассажиром.Система Hyperloop представляет собой соединение стальных труб, внутри которых перемещается поезд. Можно сказать, что это герметичная капсула на аэродинамической подушке.