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| | В украинских соцсетях высмеяли идею строительства HyperLoop в Днепре

В украинских соцсетях высмеяли идею строительства HyperLoop в Днепре

Сегодня, 16:17
Представители киевских властей накануне анонсировали, что намерены размещать на территории Украины сверхзвуковые поезда Hyperloop. В сети многие уверены, однако, что затея, как минимум провальная, потому начали размещать массу мемов по этому поводу.

В украинских соцсетях высмеяли идею строительства HyperLoop в Днепре

 

Проект потребует существенных вложений финансов, однако непонятно, откуда Украина планирует их брать. Тем не менее, главный инициатор данного проекта, глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян признается, что намерен привлечь к реализации инвесторов. На данном этапе ведется разработка центра по транспортным инновациям, который и должен позволить запустить в Днепре первую тестовую площадку.

Весьма остроумно по этому поводу пошутил один из пользователей Facebook, отметивший, что открытие транспортной системы, если и состоится, то будет торжественным и помпезным, но его первыми и последними пассажирами станут цыгане, которых так и не смогут выгнать из туннеля.

Также по этому поводу в Twitter создали шутливый аккаунт под названием «Гiперлуп». Транспортная система обращается к министру Омеляну и требует, как можно быстрее объявить о ее создании, а также спрашивает, кто же станет ее первым пассажиром.

Система Hyperloop представляет собой соединение стальных труб, внутри которых перемещается поезд. Можно сказать, что это герметичная капсула на аэродинамической подушке.
Николай Офицеров
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