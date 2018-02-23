В украинских соцсетях высмеяли идею строительства HyperLoop в Днепре

Проект потребует существенных вложений финансов, однако непонятно, откуда Украина планирует их брать. Тем не менее, главный инициатор данного проекта, глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян признается, что намерен привлечь к реализации инвесторов. На данном этапе ведется разработка центра по транспортным инновациям, который и должен позволить запустить в Днепре первую тестовую площадку.
Весьма остроумно по этому поводу пошутил один из пользователей Facebook, отметивший, что открытие транспортной системы, если и состоится, то будет торжественным и помпезным, но его первыми и последними пассажирами станут цыгане, которых так и не смогут выгнать из туннеля.
Также по этому поводу в Twitter создали шутливый аккаунт под названием «Гiперлуп». Транспортная система обращается к министру Омеляну и требует, как можно быстрее объявить о ее создании, а также спрашивает, кто же станет ее первым пассажиром.
Система Hyperloop представляет собой соединение стальных труб, внутри которых перемещается поезд. Можно сказать, что это герметичная капсула на аэродинамической подушке.