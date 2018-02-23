Стример стал звездой YouTube и поплатился за это визитом спецназа

Сотрудники полиции ворвались в дом школьника, внезапно ставшего звездой сети. Произошло это непосредственно во время трансляции. Подписчики 12-летней звезды YouTube уверены в том, что последние несколько дней станут едва ли не самыми яркими в его жизни.

Николай Офицеров

На просторах сети юный Питер более известен под псевдонимом Rolly Ranchers. Изначально на его канал подписалось более ста тысяч человек, а уже вскоре он стал жертвой так называемого «сваттинга». Шутники решили вызвать к нему домой отряд американского спецназа.Как известно, все произошло во время трансляции популярной игры Fortnite. Малолетний стример попал в команду с популярным на YouTube блогером Cizzors. Тот оценил профессионализм молодого коллеги, а также отметил его целеустремленность. В итоге звезда YouTube попросила своих подписчиков подписаться и на канал Rolly Ranchers. По итогу, он получил более ста тысяч подписчиков за раз.Юный стример был крайне рад такому повышенному вниманию к своей персоне, но уже вскоре один из хейтеров вызвал к нему на дом отряд спецназа. Недоброжелатель сообщил о том, что ютубер и его мать намерены покончить жизнь самоубийством.Все тот же ютубер Cizzorz чуть позже отреагировал на происходящее. Он заявил, что чувствует себя ужасно из-за этого и пожелал виновнику визита спецназа к юному коллеге «сгнить в тюрьме».