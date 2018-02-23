Пользователей YouTube автоматически отписывают от музыкальных каналов

Официальные представители видеохостинга YouTube рассказали об обновлённых правилах подписок на каналы с музыкальным контентом. Отныне пользователей, подписанных на неофициальные каналы с музыкальным содержанием, будут автоматически от них отписывать.

Александр Вест

Обновление правил видеохостинга в частности коснётся лишь тех пользователей, которые подписаны на официальные каналы музыкальных исполнителей, а также каналы, на которых содержится контент музыкального характера, загруженный в Сеть неофициально. Согласно новой политике YouTube, неофициальные каналы не потеряют свой музыкальный контент, однако пользователи потеряют возможность подписаться на него, так как фактически данная функция будет заблокирована.Представители видеохостинга заявили о том, что подобные изменения в правилах размещения контента должны направить пользователя на поиск официальных источников музыкального контента, публикуемого самими исполнителями.