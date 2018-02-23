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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца

В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца

Сегодня, 13:24
В Саратове в Заводском районе местные жители не прекращают демонстрировать своё крайнее возмущение относительно бездействия работников ЖКХ, которые до сих пор не сумели устранить прорыв на водосетях, из-за которого целая улица покрылась замороженными фекалиями.

В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца

 

В ряде популярных социальных сетей были опубликованы фотографии, на которых запечатлена улица, покрытая замёрзшими нечистотами. Многие пользователи соцсетей не смогли удержать смех, увидев, что в потоке нечистот, который в данный момент крепко скован льдом из-за сильных морозов, заблокированной оказалась машина, замёрзшая прямо в фекалиях почти по самый капот. Геймеры заметили, что данное происшествие сравнимо с популярным багом в видеоиграх, когда объекты застревают в текстурах.

>Местные жители продолжают демонстрировать своё возмущение, замечая, что слой льда составляет около 40 сантиметров, а также опасаясь последствий ближайшего потепления. Заметим, многие жители обеспокоены тем, что маленькие дети играются на замёрзших фекалиях, используя их, как каток.
Александр Вест
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