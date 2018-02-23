В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца

В Саратове в Заводском районе местные жители не прекращают демонстрировать своё крайнее возмущение относительно бездействия работников ЖКХ, которые до сих пор не сумели устранить прорыв на водосетях, из-за которого целая улица покрылась замороженными фекалиями.

Александр Вест

В ряде популярных социальных сетей были опубликованы фотографии, на которых запечатлена улица, покрытая замёрзшими нечистотами. Многие пользователи соцсетей не смогли удержать смех, увидев, что в потоке нечистот, который в данный момент крепко скован льдом из-за сильных морозов, заблокированной оказалась машина, замёрзшая прямо в фекалиях почти по самый капот. Геймеры заметили, что данное происшествие сравнимо с популярным багом в видеоиграх, когда объекты застревают в текстурах.>Местные жители продолжают демонстрировать своё возмущение, замечая, что слой льда составляет около 40 сантиметров, а также опасаясь последствий ближайшего потепления. Заметим, многие жители обеспокоены тем, что маленькие дети играются на замёрзших фекалиях, используя их, как каток.