В Сети появилось порно с Дональдом Трампом

В Сети набирает популярность «вирусный» порно-видеоролик с нынешним президентом США Дональдом Трампом, созданный с использованием deepfakes. Видео успело набрать более 250 тысяч просмотров.

В Интернете все большую популярность набирает порно-видеоролик с участием Дональда Трампа. Видео является искусственно созданным фейком с помощью deepfakes – специального алгоритма, который «наложил» поверх лица порноактера лицо президента США. Данный алгоритм неоднократно использовался для создания поддельных порно-роликов, на которых якобы зафиксирован секс знаменитостей.«Жертвами» данного алгоритма уже успели стать такие звезды, как Мейси Уильямс, Скарлетт Йоханссон, Тейлор Свифт. Пользователи, которые увидели видео-подделку с участием Трампа, находят ее очень правдоподобной, если не считать того, что кожа президента США в видео излишне гладкая, а глаза малоподвижны и смотрят в только в одну точку. Часть зрителей с трудом распознают в данном ролике подделку из-за высокого качества нейросетевого алгоритма.