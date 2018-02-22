Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

От Редактора

Как выбрать пару, если ты животное? Неожиданные открытия ученых

Выбор партнера у животных происходит по законам природы, а они, порой, довольно причудливы.

Сюжеты :

Российский ученый советует отправиться к Марсу на паровозе Ольга Бузова пошла на День рождения в образе «трансвестита Костенко» «Это фиаско, друг»: Илон Маск ушёл в океан, чтобы поймать деталь от Falcon 9 В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев SpaceX запустила ракету со спутниками для глобального интернета Куда делись могилы? В центре Воронежа располагалось немецкое кладбище, ужаснувшее жителей Чирлидерша из КНДР на "смертную казнь" нахлопала фигуристам из США «Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа
| | В Сети появилось порно с Дональдом Трампом

В Сети появилось порно с Дональдом Трампом

Вчера, 18:52
В Сети набирает популярность «вирусный» порно-видеоролик с нынешним президентом США Дональдом Трампом, созданный с использованием deepfakes. Видео успело набрать более 250 тысяч просмотров.

В Сети появилось порно с Дональдом Трампом

 

В Интернете все большую популярность набирает порно-видеоролик с участием Дональда Трампа. Видео является искусственно созданным фейком с помощью deepfakes – специального алгоритма, который «наложил» поверх лица порноактера лицо президента США. Данный алгоритм неоднократно использовался для создания поддельных порно-роликов, на которых якобы зафиксирован секс знаменитостей.

«Жертвами» данного алгоритма уже успели стать такие звезды, как Мейси Уильямс, Скарлетт Йоханссон, Тейлор Свифт. Пользователи, которые увидели видео-подделку с участием Трампа, находят ее очень правдоподобной, если не считать того, что кожа президента США в видео излишне гладкая, а глаза малоподвижны и смотрят в только в одну точку. Часть зрителей с трудом распознают в данном ролике подделку из-за высокого качества нейросетевого алгоритма.
Новости по теме
Интернет заполнился фальшивым порно со знаменитостями
Интернет заполнился фальшивым порно со знаменитостями

Недавно в Сети разгорелся скандал из-за множественных поддельных порновидео со знаменитостями. С помощью новой технологии буквально любой желающий может

Звезда порно получила деньги за тайну о связи с Трампом
Звезда порно получила деньги за тайну о связи с Трампом

В СМИ Соединенных Штатов Америки появилась новость о тайной связи порнозвезды Стефани Клиффорд с нынешним президентом Дональдом Трампом.

Появилось порно с участием Терезы Мэй и Дональда Трампа
Появилось порно с участием Терезы Мэй и Дональда Трампа

Чувство юмора у британцев, как известно, несколько диковинное для рядового зрителя. Вероятнее всего, именно с ним связана недавно вышедший порнофильм «Hard

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости