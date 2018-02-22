Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Гитлер, Чингисхан и «мужик на кассе» оказались главными раздражителями пользователей

Гитлер, Чингисхан и «мужик на кассе» оказались главными раздражителями пользователей

Сегодня, 16:23
В соцсетях появился новый флеш-моб: пользователи рассказывают о том, что их больше всего раздражает в общении или различных бытовых ситуациях. Для сравнения многие привели в пример Адольфа Гитлера и Чингисхана, в их компании чаще всего оказываются «мужики на кассе».

Гитлер, Чингисхан и «мужик на кассе» оказались главными раздражителями пользователей

 

Пользователи социальных сетей рассказали, что их больше всего раздражает. На третье место они поставили Адольфа Гитлера, перед ним идет Чингисхан – так многим удалось точно выразить степень своего недовольства. Первое же место чаще всего достается «мужикам на кассе». Многих пользователей раздражают те, кому понадобились редкие сигареты, кто рассчитывается наличными, а потом начинает складывать покупки в пакет, кто долго ищет «скидочную карту». Также в список попали парни с большими рюкзаками «на полмаршрутки» и «бабы у терминала».

Некоторые пользователи смешали несколько мемов. Многие задействовали актуальные шутки про сына маминой подруги.
Виктория Озерова
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