Гитлер, Чингисхан и «мужик на кассе» оказались главными раздражителями пользователей

В соцсетях появился новый флеш-моб: пользователи рассказывают о том, что их больше всего раздражает в общении или различных бытовых ситуациях. Для сравнения многие привели в пример Адольфа Гитлера и Чингисхана, в их компании чаще всего оказываются «мужики на кассе».

Виктория Озерова

Пользователи социальных сетей рассказали, что их больше всего раздражает. На третье место они поставили Адольфа Гитлера, перед ним идет Чингисхан – так многим удалось точно выразить степень своего недовольства. Первое же место чаще всего достается «мужикам на кассе». Многих пользователей раздражают те, кому понадобились редкие сигареты, кто рассчитывается наличными, а потом начинает складывать покупки в пакет, кто долго ищет «скидочную карту». Также в список попали парни с большими рюкзаками «на полмаршрутки» и «бабы у терминала».Некоторые пользователи смешали несколько мемов. Многие задействовали актуальные шутки про сына маминой подруги.