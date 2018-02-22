Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

«Пока, неудачники»: Волочкова со скандалом выгнала журналистов НТВ из SPA-салона Не та, которая думает, а та, в которую можно сунуть: Лена Миро рассказала о женах олигархов Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в САР Тяжелобольной Табаков вряд ли вернётся на сцену НЛО посетил крупнейший вулкан Земли Мануа Лоа Американский эксперт рассказал о целях отправки новых истребителей РФ в Сирию Эксперты предложили идеи необычных подарков на 23 февраля Марьяна Ро призналась, что теряет зрение Панин согласился с мнением Серебрякова о "национальной идее России" Не предсказал: Участника "Битвы экстрасенсов" избили в метро Москвы Экстрасенсы допустили роковую ошибку: Дату Армагеддона нашли в Библии Макмастер: США готовятся к «звездным войнам»
| | Фальшивый эмодзи лобстера рассердил американский штат

Фальшивый эмодзи лобстера рассердил американский штат

Сегодня, 15:51
Из-за незнания элементарных основ биологии пользователи Сети не на шутку рассердились на создателей эмодзи, изобразивших лобстера с неправильным количеством конечностей.

Фальшивый эмодзи лобстера рассердил американский штат

 

Жители штата Мэн в США выразили своё негодование разработчикам, представляющим Консорциум Юникод, которые представили набор универсальных эмодзи, в том числе и «неправильный» лобстер. Штат Мэн славится весьма качественными морепродуктами, а коронным блюдом во множестве ресторанов в данном штате является омар, который и стал камнем преткновения для множества разозлённых американцев. Сенатор штата Ангус Кинг в сети микроблогов Twitter выразил свою радость по поводу создания эмодзи омара, который является визитной карточкой региона.

 

Однако, вскоре восторг пользователей превратился в ярость из-за того, что дизайнеры забыли добавить ещё одну пару конечностей к телу омара, а исправить данную оплошность они соизволили лишь после того, как в их адрес хлынула волна критики от разгневанных жителей штата.
Александр Вест
Новости по теме
Украина попросила Apple и Google создать эмодзи с борщом
Украина попросила Apple и Google создать эмодзи с борщом

В сети микроблогов Twitter со своей официальной страницы Украина разместила сообщение, в котором попросила компании Apple и Google обзавестись новым эмодзи,

Google пообещал исправить неправильный эмодзи «чизбургер»
Google пообещал исправить неправильный эмодзи «чизбургер»

Сундар Пичаи, занимающий пост гендиректора фирмы Google, отреагировал на замечание одного из пользователей относительно неправильного эмодзи «чизбургера». Он

WhatsApp выпускает cобственный набор эмодзи
WhatsApp выпускает cобственный набор эмодзи

Официальное заявление от представителей мессенджера WhatsApp указывает на то, что авторы WhatsApp намерены выпустить свой собственный новый набор эмодзи,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости