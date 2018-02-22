Фальшивый эмодзи лобстера рассердил американский штат

Из-за незнания элементарных основ биологии пользователи Сети не на шутку рассердились на создателей эмодзи, изобразивших лобстера с неправильным количеством конечностей.

Жители штата Мэн в США выразили своё негодование разработчикам, представляющим Консорциум Юникод, которые представили набор универсальных эмодзи, в том числе и «неправильный» лобстер. Штат Мэн славится весьма качественными морепродуктами, а коронным блюдом во множестве ресторанов в данном штате является омар, который и стал камнем преткновения для множества разозлённых американцев. Сенатор штата Ангус Кинг в сети микроблогов Twitter выразил свою радость по поводу создания эмодзи омара, который является визитной карточкой региона.

Александр Вест

Однако, вскоре восторг пользователей превратился в ярость из-за того, что дизайнеры забыли добавить ещё одну пару конечностей к телу омара, а исправить данную оплошность они соизволили лишь после того, как в их адрес хлынула волна критики от разгневанных жителей штата.