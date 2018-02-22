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| | Произошел сбой работы Instagram и Facebook

Произошел сбой работы Instagram и Facebook

Сегодня, 14:16
Пользователи жалуются на работу социальных сетей Instagram и Facebook. Проблемы возникли не у всех юзеров. Некоторые пользователи не получили доступ к этим виртуальным ресурсам.

Произошел сбой работы Instagram и Facebook

 

Представители социальных сетей пока не комментируют случившееся. Юзеры бурно обсуждают случившееся, общаясь с помощью мессенджера Telegram. В Сети опубликовали карту сбоев Instagram. Ресурс частично недоступен во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Испании. Есть некоторые проблемы в Москве и Киеве.

Произошел сбой работы Instagram и Facebook

 

Произошел сбой работы Instagram и Facebook

 

Исходя из полученных данных, самая сложная обстановка с доступом к Instagram в Париже. Также пользователи жалуются на невозможность зайти в Facebook. Официальных заявлений о причинах сбоя пока не поступало. Некоторые СМИ сообщают, что соцсети "закрыли" для всех россиян, однако большая часть жителей России все же имеет доступ к микроблогам.
Домбровский Сергей
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