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| | Носатые девушки запустили флешмоб в соцсетях

Носатые девушки запустили флешмоб в соцсетях

Сегодня, 12:42
В ряде популярных социальных сетей девушки, обладающие внушительными размерами своих носов, поддержали флешмоб, запущенный журналисткой по имени Радхика Сангхани, в рамках которого необходимо публиковать в Сети своё фото в профиль.

Носатые девушки запустили флешмоб в соцсетях

 

В Сети всё чаще появляются фотографии различных девушек, сопровождающиеся хештегом #SideProfileSelfie, на которых запечатлены в профиль лица представительниц прекрасного пола, обладающих большими носами. Радхика Сангхани, запустившая данный флешмоб, отметила, что в течение долгого времени ненавидела размер и форму своего носа, однако, пересмотрев свои взгляды, она всё же полюбила себя такой, какая она есть. Она обратилась ко всем девушкам с подобной проблемой, призывая покончить с данной проблемой.

Носатые девушки запустили флешмоб в соцсетях

 

Многие девушки, приобщившиеся к флешмобу, поблагодарили Радхику за смелость, которой она поделилась со всеми закомплексованными девушками, заметив, что публичная демонстрация особенностей их лица придала им уверенности в себе.
Александр Вест
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