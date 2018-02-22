Носатые девушки запустили флешмоб в соцсетях

В ряде популярных социальных сетей девушки, обладающие внушительными размерами своих носов, поддержали флешмоб, запущенный журналисткой по имени Радхика Сангхани, в рамках которого необходимо публиковать в Сети своё фото в профиль.

В Сети всё чаще появляются фотографии различных девушек, сопровождающиеся хештегом #SideProfileSelfie, на которых запечатлены в профиль лица представительниц прекрасного пола, обладающих большими носами. Радхика Сангхани, запустившая данный флешмоб, отметила, что в течение долгого времени ненавидела размер и форму своего носа, однако, пересмотрев свои взгляды, она всё же полюбила себя такой, какая она есть. Она обратилась ко всем девушкам с подобной проблемой, призывая покончить с данной проблемой.

Александр Вест

Многие девушки, приобщившиеся к флешмобу, поблагодарили Радхику за смелость, которой она поделилась со всеми закомплексованными девушками, заметив, что публичная демонстрация особенностей их лица придала им уверенности в себе.