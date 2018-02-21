Под угрозой взлома: Пользователи uTorrent оказались в опасности

Торрент-клиент uTorrent, написанный на языке программирования C++ и обеспечивающий скоростную загрузку разной информации на персональные компьютеры и портативные устройства, уязвим для хакеров. Такое заявление сделали сотрудники безопасности компании Google Project Zero.

Домбровский Сергей

По словам специалистов, из-за оплошностей разработчиков, uTorrent может оказывать «медвежью услугу» владельцам ПК, ноутбуков и прочей «интеллектуальной» техники. В погоне за скоростью загрузки информации из Сети пользователи окажутся на крючке у ушлых кибермошенников. Хакеры с помощью uTorrent без труда получат доступ к системной папке Windows и украдут конфиденциальные сведения. Особое внимание нужно обратить на сайты, пользующиеся дурной славой.Вредоносные страницы напрямую приводят киберзлоумышленников к каталогу Windows. Также хакеры получают информацию о просмотрах пользователя в Сети. Разработчики uTorrent знают о существующей проблеме и стараются оперативно решить ее. На данный момент баги в бета-версии исправлены. Через несколько суток технические специалисты ликвидируют все уязвимости.