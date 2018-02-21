В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России

Второе место, что вполне предсказуемо, отошло Mail.Ru Group, которая занимает 41 процент рынка доставки еды. Стоимость ее, при этом, ниже лидера рейтинга почти в два раза и достигает 6,8 миллиардов.
В пятерке рейтинга также находятся электронная доска объявлений Avito, которая была основана Владимиром Правдивым еще в 2007 году. Интернет-магазины Wildberries и Lamoda делят между собой четвертое и пятое места.
Помимо этого, в рейтинг попали Ozon Group Александра Шульгина, сервис по продаже авиабилетов Biletix и многие другие.
Как известно, в рейтинги Forbes включены те компании, которые более половины собственной выручки получили в онлайн-продажах. Созданы они должны быть исключительно на российском рынке, работать также. Данные относительно выручки представлены компаниями самостоятельно или рассчитаны участниками рынка. Капитализация компаний, входящих в публичное пространство, приведена по данным биржи на 25 января 2018 года. В рейтинге также отсутствуют оценки объема российского бизнеса зарубежными игроками.