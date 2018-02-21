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| | В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России

В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России

Сегодня, 13:53
Рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes возглавил «Яндекс». Его стоимость, согласно данным журнала, достигает 12,38 миллиардам долларов, о чем говорится на официальном сайте издания.

В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России

 

Второе место, что вполне предсказуемо, отошло Mail.Ru Group, которая занимает 41 процент рынка доставки еды. Стоимость ее, при этом, ниже лидера рейтинга почти в два раза и достигает 6,8 миллиардов.

В пятерке рейтинга также находятся электронная доска объявлений Avito, которая была основана Владимиром Правдивым еще в 2007 году. Интернет-магазины Wildberries и Lamoda делят между собой четвертое и пятое места.

Помимо этого, в рейтинг попали Ozon Group Александра Шульгина, сервис по продаже авиабилетов Biletix и многие другие.

Как известно, в рейтинги Forbes включены те компании, которые более половины собственной выручки получили в онлайн-продажах. Созданы они должны быть исключительно на российском рынке, работать также. Данные относительно выручки представлены компаниями самостоятельно или рассчитаны участниками рынка. Капитализация компаний, входящих в публичное пространство, приведена по данным биржи на 25 января 2018 года. В рейтинге также отсутствуют оценки объема российского бизнеса зарубежными игроками.
Николай Офицеров
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