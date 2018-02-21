В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России

Рейтинг самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes возглавил «Яндекс». Его стоимость, согласно данным журнала, достигает 12,38 миллиардам долларов, о чем говорится на официальном сайте издания.

Николай Офицеров

Второе место, что вполне предсказуемо, отошло Mail.Ru Group, которая занимает 41 процент рынка доставки еды. Стоимость ее, при этом, ниже лидера рейтинга почти в два раза и достигает 6,8 миллиардов.В пятерке рейтинга также находятся электронная доска объявлений Avito, которая была основана Владимиром Правдивым еще в 2007 году. Интернет-магазины Wildberries и Lamoda делят между собой четвертое и пятое места.Помимо этого, в рейтинг попали Ozon Group Александра Шульгина, сервис по продаже авиабилетов Biletix и многие другие.Как известно, в рейтинги Forbes включены те компании, которые более половины собственной выручки получили в онлайн-продажах. Созданы они должны быть исключительно на российском рынке, работать также. Данные относительно выручки представлены компаниями самостоятельно или рассчитаны участниками рынка. Капитализация компаний, входящих в публичное пространство, приведена по данным биржи на 25 января 2018 года. В рейтинге также отсутствуют оценки объема российского бизнеса зарубежными игроками.