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| | Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5

Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5

Сегодня, 13:03
Киберзлоумышленники из группировки CPY ловко обошли защиту будущей игры Far Cry 5. По словам хакеров, для взлома Denuvo 5.0 им не пришлось предпринимать чрезмерных усилий, поскольку программа имеет множество багов и ее сможет «обмануть» даже опытный юзер.

Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5

 

Эксперты предполагали, что Denuvo 5.0 защитит от киберзлоумышленников по крайней мере на протяжении нескольких месяцев. В реальности хакерам понадоблюсь всего 30 дней, чтобы обойти технологию от несанкционированного взлома. Интернет-мошенники заявили, что им не понадобилось проявлять особой смекалки при работе с Denuvo 5.0. Впервые технологию взломали в Final Fantasy XII: The Zodiac Age, появившуюся около полумесяца назад.

По словам специалистов, в программном коде Denuvo 5.0 имеются несколько критических ошибок, которые позволяют даже неискушенным в разработке пользователям взламывать защиту, особенно под наставничеством более опытного товарища. В компании Ubisoft, использующей Denuvo 5.0, отказываются комментировать эти критические замечания в адрес технологии. Защиту намерены применить в Far Cry 5.
Домбровский Сергей
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