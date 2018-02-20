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| | Google анонсировала новый платежный сервис Google Pay

Google анонсировала новый платежный сервис Google Pay

Вчера, 21:34
Сотрудники американской транснациональной корпорации Google официально представили новый платежный сервис Google Pay. С его помощью владельцы мобильных устройств смогут покупать билеты в общественном транспорте, товары в магазинах, накапливать бонусы и прочее.

Google анонсировала новый платежный сервис Google Pay

 

Google Pay заменяет предшественника Android Pay. По своей сути приложение осталось прежним. Разработчики рекомендуют пользователям не беспокоиться о необходимости осваивать новые технологии, все останется прежним, другое только название, поэтому консервативные юзеры не должны испытывать негативных эмоций в предвкушении перемен. 20 февраля к Google Pay получают доступ все владельцы аппаратов, функционирующих на базе ОС Android. Это касается жителей США, России и прочих государств, которые пользовались в прошлом Android Pay.

С помощью новой программы юзеры могут приобретать товары в магазинах без использования банковской карты, главное привязать ее к софту. Для подключения Google Pay не нужно иметь семи пядей во лбу, требуется просто обновить систему до новой версии. Платежный сервис изменится в автоматическом режиме.
Домбровский Сергей
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