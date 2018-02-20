Работа Telegram восстановлена после сбоя

В официальном Twitter-аккаунте сообщается об успешном восстановлении функционирования месседжера Telegram. 20 февраля около 16:00 по московскому времени по всему миру замечены сбои в работе ресурса.

Представители Telegram через официальный профиль в Twitter донесли до сведения то, что были устранены сбои в работе месседжера в 99% случаев. 20 февраля 2018 года около 16:00 по московскому времени пользователи Telegram столкнулись с трудностями во время отправки сообщений, а также при их получении.Сбои были зафиксированы как в мобильном приложении, так и в веб-версии. В СМИ существуют версии, что сбои могли быть вызваны DdoS-атакой на Telegram.В феврале текущего года месседжер Telegram, как и его обновленная версия Telegram X, больше не отображались в App Store для пользователей России и других стран. Как сообщил создатель приложения Павел Дуров, данная проблема не является значительной и скоро Telegram вновь будет отображаться. Среди причин удаления приложения представители Apple назвали распространение через месседжер недопустимого контента – детской порнографии.