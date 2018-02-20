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| | Работа Telegram восстановлена после сбоя

Работа Telegram восстановлена после сбоя

Вчера, 21:13
В официальном Twitter-аккаунте сообщается об успешном восстановлении функционирования месседжера Telegram. 20 февраля около 16:00 по московскому времени по всему миру замечены сбои в работе ресурса.

Работа Telegram восстановлена после сбоя

 

Представители Telegram через официальный профиль в Twitter донесли до сведения то, что были устранены сбои в работе месседжера в 99% случаев. 20 февраля 2018 года около 16:00 по московскому времени пользователи Telegram столкнулись с трудностями во время отправки сообщений, а также при их получении.

Сбои были зафиксированы как в мобильном приложении, так и в веб-версии. В СМИ существуют версии, что сбои могли быть вызваны DdoS-атакой на Telegram.

В феврале текущего года месседжер Telegram, как и его обновленная версия Telegram X, больше не отображались в App Store для пользователей России и других стран. Как сообщил создатель приложения Павел Дуров, данная проблема не является значительной и скоро Telegram вновь будет отображаться. Среди причин удаления приложения представители Apple назвали распространение через месседжер недопустимого контента – детской порнографии.
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Пользователи Сети массово пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи Сети массово пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи Сети стали жаловаться на проблемы в работе сети Telegram. Об этом люди стали массово писать в различных социальных сетях.

В работе Telegram замечены сбои
В работе Telegram замечены сбои

В работе мессенджера Telegram появились определенные сбои. Об этом сообщили пользователи ресурса.

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