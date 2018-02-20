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| | Фото парковки у алко-маркета насмешило пользователей соцсетей

Фото парковки у алко-маркета насмешило пользователей соцсетей

Вчера, 19:47
Пользователей социальных сетей рассмешила фотография парковки у одного из винных магазинов. Погнутые столбики недвусмысленно намекают про то, в каком состоянии находились водители во время парковки.

Фото парковки у алко-маркета насмешило пользователей соцсетей

 

Фото парковки у одного из алкогольных маркетов в США, получившее большое распространение в социальных сетях, позабавило пользователей Интернета. На снимке примечательны именно погнутые столбики на парковки, которые предположительно могли быть деформированы при столкновении с автомобилями посетителей алкогольного магазина.

Неизвестно в каком именно городе или штате Америки был делан снимок, однако, на данный момент под ним уже более полторы тысячи комментариев.

По законам США, алкоголь распространяется только в специальных магазинах, где у покупателей в обязательном порядке проверяют документы. Покупателю спиртного должно быть не менее 21 года, иначе продавец не сможет продать алкоголь. При этом продажа спиртных напитков разрешается только до полночи, а в воскресенье запрещают продавать алкоголь до полудня.
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РИА ВладТайм
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