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| | Google убрал кнопку «Открыть в полном размере» из поиска по картинкам

Google убрал кнопку «Открыть в полном размере» из поиска по картинкам

Вчера, 19:10
С конца прошедшей недели поисковая система Google лишилась одной из функций – пользователи не смогут открыть изображения в полном размере во время поиска по картинкам. Вместо этого будет предложено перейти на сайт с оригиналом изображения.

Google убрал кнопку «Открыть в полном размере» из поиска по картинкам

 

С прошлой недели пользователи поисковой системы Google лишись возможности открывать изображение в полном размере во время поиска по картинкам – кнопка «Открыть в полном размере», отвечающая за эту функцию, будет заменена ссылкой на сайт с оригиналом картинки. Данное изменение связано с жалобой на поисковик, в которой Google обвинялся в создании условий для недобросовестной конкуренции.

Жалоба поступила в 2016 году от крупного фотобанка, которым владеет Getty Images. Дело в том, что для демонстрации пользователям изображений, Google использовала сторонние источники, из-за которых не было необходимости переходить на сайт с оригиналом картинки. Это, в свою очередь, негативно влияло честную рыночную конкуренцию среди создателей контента.

Однако нововведение вызвало многочисленные жалобы со стороны пользователи поисковой системы. Необходимость переходить на сайты с оригиналами изображений значительно увеличивает время поиска нужных материалов и часто обязывает к просмотру рекламы на сайтах, имеющих часто сомнительный уровень безопастности. Для облегчения процесса поиска, сторонними разработчиками уже выпущены ряд расширений для браузера, которые могут вернуть кнопку «Открыть в полном размере» на прежнее место. Кроме того, осталась возможность сохранения изображения непосредственно на компьютер пользователя, без посещения сайта с оригиналом. Есть сведения, что из-за большого количества недовольных пользователей Google вернет прежние возможности во время поиска изображений.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам кибербезопастности подчеркивал, что использование таких сервисов, как Google и Yahoo в служебных целях может представлять существенную угрозу для информационной безопасности. По его словам, сейчас остро стоит вопрос контроля использования чиновниками данных ресурсов, особенно в Южном федеральном округе (ЮФО). В связи с этим именно в ЮФО намерены ввести единую систему, которая организует контроль защиты информации. В настоящее время меры по защите данных чиновников носят только «формальный характер».
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