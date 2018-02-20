Google убрал кнопку «Открыть в полном размере» из поиска по картинкам

С конца прошедшей недели поисковая система Google лишилась одной из функций – пользователи не смогут открыть изображения в полном размере во время поиска по картинкам. Вместо этого будет предложено перейти на сайт с оригиналом изображения.

С прошлой недели пользователи поисковой системы Google лишись возможности открывать изображение в полном размере во время поиска по картинкам – кнопка «Открыть в полном размере», отвечающая за эту функцию, будет заменена ссылкой на сайт с оригиналом картинки. Данное изменение связано с жалобой на поисковик, в которой Google обвинялся в создании условий для недобросовестной конкуренции.Жалоба поступила в 2016 году от крупного фотобанка, которым владеет Getty Images. Дело в том, что для демонстрации пользователям изображений, Google использовала сторонние источники, из-за которых не было необходимости переходить на сайт с оригиналом картинки. Это, в свою очередь, негативно влияло честную рыночную конкуренцию среди создателей контента.Однако нововведение вызвало многочисленные жалобы со стороны пользователи поисковой системы. Необходимость переходить на сайты с оригиналами изображений значительно увеличивает время поиска нужных материалов и часто обязывает к просмотру рекламы на сайтах, имеющих часто сомнительный уровень безопастности. Для облегчения процесса поиска, сторонними разработчиками уже выпущены ряд расширений для браузера, которые могут вернуть кнопку «Открыть в полном размере» на прежнее место. Кроме того, осталась возможность сохранения изображения непосредственно на компьютер пользователя, без посещения сайта с оригиналом. Есть сведения, что из-за большого количества недовольных пользователей Google вернет прежние возможности во время поиска изображений.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам кибербезопастности подчеркивал, что использование таких сервисов, как Google и Yahoo в служебных целях может представлять существенную угрозу для информационной безопасности. По его словам, сейчас остро стоит вопрос контроля использования чиновниками данных ресурсов, особенно в Южном федеральном округе (ЮФО). В связи с этим именно в ЮФО намерены ввести единую систему, которая организует контроль защиты информации. В настоящее время меры по защите данных чиновников носят только «формальный характер».