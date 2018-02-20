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| | Разработчики серии игр «Корсары» собирают деньги на четвёртую часть

Разработчики серии игр «Корсары» собирают деньги на четвёртую часть

Сегодня, 15:47
Студия под названием Black Sun Game Publishing, подарившая миру три части компьютерных «Корсары», объявила о начале сбора средств на создание четвёртой части, которую так долго ждут преданные фанаты серии.

Разработчики серии игр «Корсары» собирают деньги на четвёртую часть

 

На просторах видеосервиса YouTube бы опубликован тизер следующей игры отечественной студии, которая получила название «Корсары: Черная метка». Официальные представители Black Sun Game Publishing заявили о том, что для создания четвёртой части «Корсаров» им потребуется как минимум 2 миллиона рублей. Счастливчики, которые пожертвуют на создание игры более 900 рублей, будут вознаграждены особыми ключами, открывающими доступ к закрытому бета-тестированию прототипа игры.

Заметим, что над четвёртой частью «Корсаров» трудится практически та же команда, которая отвечала за создание предыдущих трёх игр. Ренат Незаметдинов, выступивший в качестве геймдизайнера первых двух частей серии, в данный момент возглавляет данный проект.
Александр Вест
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