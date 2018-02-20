Разработчики серии игр «Корсары» собирают деньги на четвёртую часть

На просторах видеосервиса YouTube бы опубликован тизер следующей игры отечественной студии, которая получила название «Корсары: Черная метка». Официальные представители Black Sun Game Publishing заявили о том, что для создания четвёртой части «Корсаров» им потребуется как минимум 2 миллиона рублей. Счастливчики, которые пожертвуют на создание игры более 900 рублей, будут вознаграждены особыми ключами, открывающими доступ к закрытому бета-тестированию прототипа игры.
Заметим, что над четвёртой частью «Корсаров» трудится практически та же команда, которая отвечала за создание предыдущих трёх игр. Ренат Незаметдинов, выступивший в качестве геймдизайнера первых двух частей серии, в данный момент возглавляет данный проект.