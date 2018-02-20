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| | В Роскомнадзоре пока не собираются блокировать YouTube

В Роскомнадзоре пока не собираются блокировать YouTube

Сегодня, 15:16
Александр Жаров, возглавляющий Роскомнадзор, рассказал о том, что в данный момент не стоит вопрос относительно блокировки популярного видеосервиса YouTube относительно разбирательства вокруг бизнесмена Олена Дерипаски.

В Роскомнадзоре пока не собираются блокировать YouTube

 

Глава госведомства заявил, что с официальными представителями видеохостинга в данный момент ведётся диалог. Представители YouTube заявили о том, что от их лица были отосланы предупреждения владельцам аккаунтов, на которых в данный момент размещены запрещённые материалы. Напомним, в Усть-Лабинский суд поступил иск от миллиардера Олега Дерипаски, который добивается изъятия частных фотографий с его изображением со страниц социальных сетей, а также других материалов, загруженных в Сеть без его предварительного согласия.

Напомним, на YouTube размещен видеоролик с результатами расследования, проведённого специалистами Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным. На видео предоставляются доказательства коррупционной связи Олега Дерипаски и Сергея Приходько, являющегося заместителем председателя правительства.
Александр Вест
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