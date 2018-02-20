Роскомнадзор признал невостребованной блокировку VPN-сервисов

Официальные представители российской Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций заявили о том, что принятый в РФ закон относительно блокировки VPN-сервисов практически не используется.

Александр Вест

По словам представителя Роскомнадзора, до сих пор ни один сервис на территории Российской Федерации не подвергся блокировке согласно законопроекту, который был принят ещё в ноябре прошлого года. Напомним, принятый закон позволяет Роскомнадзору выдвинуть требования анонимайзеру или VPN-сервису относительно ограничения доступа к указанным ресурсам, запрещённым на территории РФ, а в случае несогласия стороны-ответчика сервис может быть перманентно заблокирован. Заметим, блокировка указанного сервиса может быть осуществлена лишь после соответствующего запроса от МВД или ФСБ.Представитель государственного ведомства также уточнил, что на сегодняшний день от участников госбезопасности и оперативно-розыскной деятельности относительно VPN-сервисов и анонимайзеров никаких заявлений не поступало.