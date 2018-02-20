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| | Разработчики компьютерной игры будут воровать у пиратов пароли в Chrome

Разработчики компьютерной игры будут воровать у пиратов пароли в Chrome

Сегодня, 12:26
Создатели компьютерного симулятора включили вредоносное программное обеспечение непосредственно в инсталлятор игры. Таким образом, они планируют противостоять цифровому пиратству, о чем рассказали сотрудники Motherboard.

Разработчики компьютерной игры будут воровать у пиратов пароли в Chrome

 

Если установить неофициальную версию игры, то активизируется вирус, который похищает пароль и имя пользователя в Chrome. Этот новый, эффективный, но весьма противоречивый способ был разработан сотрудниками компании FSLabs и позже вшит в аэросимулятор Flight Simulator Add-On.

Дополнения для гиперпространственной имитации полета на аэроплане от Microsoft выпускают сотрудники FSLabs. Один из пользователей Reddit накануне сообщил о том, что заметил необычные проблемы с установщиком для конкретной модели самолета в симуляторе.

Программное обеспечение включало особый текстовый файл text.exe, который фактически оказался похитителем пароля. Сотрудники компании подтвердили, что гипотеза юзера является абсолютно правильной. При запуске нелицензированной копии игры, программа извлекает все сохраненные имена пользователей и пароли из Chrome после чего отправляет их на сервера FSLabs. Пользователи надеются, что уже в ближайшее время спецслужбы начнут выяснять, насколько законны подобные меры предосторожности.
Николай Офицеров
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