Новая Windows 10 ARM от Microsoft поражает своим плохим качеством

В компании Microsoft рассказали о новой операционной системе Windows 10 ARM. Новинка вызвала отрицательную критику со стороны пользователей.

Никита Готский

Немного ранее на сайте Microsoft появилась информация с подробностями о новой OC Windows 10. Не исключается, что произошла утечка данных, так как вскоре американская корпорация удалила запись с портала. Те не менее в материале удалось прочитать о параметрах механизма и, в частности известно, что он поддерживает лишь драйверы ARM64 и не может применять элементы x86. При этом х64-программы все же смогут запускаться на компьютере. Не поддерживает новая Windows приложения х64, но позже производитель намерен добавить и эту опцию.Имеются и другие ограничения. Например, в системе не станут функционировать программы и игры, использующие OpenGL. Ряд приложений типа Dropbox смогут работать вполне нормально, поэтому Microsoft перезапустит их для очередной версии Windows.