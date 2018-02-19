Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | Леонид Парфенов запустил еженедельное шоу на YouTube

Леонид Парфенов запустил еженедельное шоу на YouTube

Вчера, 18:52
Российский телеведущий и журналист Леонид Парфенов запустил на видео-хостинге YouTube шоу своего авторства, в котором расскажет и проанализирует актуальные новости за неделю. В первом опубликованном выпуске, Парфенов затрагивает тему коррупционного скандала, случившегося Дагестане.

Леонид Парфенов запустил еженедельное шоу на YouTube

 

Новое авторское YouTube-шоу от телеведущего Леонида Парфенова, получившее название «Парфенон», опубликовано на видео-хостинге. Суть в шоу состоит в том, что известный российский журналист размышляет и анализирует последние ярчайшие события, распивая вино из собственной коллекции.

В первом выпуске Парфенов затронул такие темы: коррупционный скандал в Дагестане, воспоминания про Александра Башлачева, некоторые особенные музеи и заведения Берлина. По словам автора, целевой аудиторией шоу являются образованные зрители старше 25 лет. Сниматься программа будет в самых разнообразных локациях. Следующие выпуски, например, отсняты в Нью-Йорке и Мюнхене.
Новости по теме
Журналист Леонид Парфенов стал дедушкой
Журналист Леонид Парфенов стал дедушкой

Телеведущий и журналист Леонид Парфенов стал дедушкой, у его сына родился первенец.

Парфенов может эмигрировать в Германию
Парфенов может эмигрировать в Германию

Известный журналист и телеведущий Леонид Парфенов в скором времени может эмигрировать в Германию. Сам мужчина пока никак не прокомментировал поступившую

СМИ: Леонид Парфенов сменил гражданство и уехал из России
СМИ: Леонид Парфенов сменил гражданство и уехал из России

Смена гражданства и переезд на постоянное место жительства в Израиль выбрал популярный российский телеведущий Леонид Парфенов. Соответствующую информацию

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости