Леонид Парфенов запустил еженедельное шоу на YouTube

Российский телеведущий и журналист Леонид Парфенов запустил на видео-хостинге YouTube шоу своего авторства, в котором расскажет и проанализирует актуальные новости за неделю. В первом опубликованном выпуске, Парфенов затрагивает тему коррупционного скандала, случившегося Дагестане.

Новое авторское YouTube-шоу от телеведущего Леонида Парфенова, получившее название «Парфенон», опубликовано на видео-хостинге. Суть в шоу состоит в том, что известный российский журналист размышляет и анализирует последние ярчайшие события, распивая вино из собственной коллекции.В первом выпуске Парфенов затронул такие темы: коррупционный скандал в Дагестане, воспоминания про Александра Башлачева, некоторые особенные музеи и заведения Берлина. По словам автора, целевой аудиторией шоу являются образованные зрители старше 25 лет. Сниматься программа будет в самых разнообразных локациях. Следующие выпуски, например, отсняты в Нью-Йорке и Мюнхене.