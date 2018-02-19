Житель Нижнего Тагила атаковал городские паблики гей-порнографией

На странице «ВКонтакте» у любителя однополой плотской любви были обнаружены многочисленные подписчики на сообщества гомосексуалистов, в них также находятся фотографии несовершеннолетних. Себя же сам мужчина также называет геем. Судя по данным, взятым с его странички, ему 39 лет. Информация относительно распространения материалов порнографического содержания уже передана в правоохранительные органы Нижнего Тагила.
Согласно материалам СМИ, вскоре будет составлен рапорт и проведена проверка. Пользователи сообщества выразили негодование по поводу распространения подобного рода информации в открытом доступе. Некоторые читатели отмечают, что гей-сообщества объявили войну тагильским СМИ, однако какая конечная цель этого, никто не уточняет.
«Мы не знаем, зачем он публикует эти материалы, но можно с уверенностью сказать, что это чистой воды порнография. Публикует фото он не только в нашей группе, но и в других новостных», - заявили недовольные пользователи.