Житель Нижнего Тагила атаковал городские паблики гей-порнографией

Один из пользователей публичных сообществ во «ВКонтакте» из Нижнего Тагила разместил ряд фотографий порнографического характера. Причем, выбирал он снимки именно однополых половых актов. Администраторы групп, как успевали, удаляли снимки, что публиковал хулиган, но пользователи все же жаловались на то, что администрация не усмотрела за своей группой.

На странице «ВКонтакте» у любителя однополой плотской любви были обнаружены многочисленные подписчики на сообщества гомосексуалистов, в них также находятся фотографии несовершеннолетних. Себя же сам мужчина также называет геем. Судя по данным, взятым с его странички, ему 39 лет. Информация относительно распространения материалов порнографического содержания уже передана в правоохранительные органы Нижнего Тагила.Согласно материалам СМИ, вскоре будет составлен рапорт и проведена проверка. Пользователи сообщества выразили негодование по поводу распространения подобного рода информации в открытом доступе. Некоторые читатели отмечают, что гей-сообщества объявили войну тагильским СМИ, однако какая конечная цель этого, никто не уточняет.

Николай Офицеров

», - заявили недовольные пользователи.