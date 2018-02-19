Геймер отыскал потерянную игру по мотивам культового фильма «Крепкий орешек»

Пользователь интернет-портала Asambler Games нашел у себя старый прототип игры «Die Hard» (Крепкий орешек) по мотивам одноименного фильма.

Игра создавалась еще в прошлом тысячелетии и была расчитана на игровую консоль Nintendo 64. Тем не менее, пользователь с ником 10ahu, который входил в команду разработчиков данной игры, обнаружил ее именно сейчас.Предполагалось, что игра станет продолжением культового фильма «Крепкий орешек» и расскажет пользователям о продолжении приключений Джона Маклейна, чей образ на экране воплотил Брюс Уиллис.Почему разработчики так и не завершили работу над продуктом, остается загадкой. По некоторым данным, предполагалось, что игра будет содержать в себе более двадцати игровых уровней.Однако, несмотря на то, что игра так и не вышла, продолжение кино-приключений Джона Маклейна покоряет зрителей со всего мира до сих пор.