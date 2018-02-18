В Pinterest добавили новые функции для досок и пинов

Pinerest выпустил ряд новых инструментов для более четкой организации досок с пинами. Теперь пользователи могут архивировать доски и менять порядок пинов на них.

Первым из инструментов будет архивирование. Оно даст возможность "спрятать” невостребованую доску, чтобы при нужде пользователь быстро мог получить к ней доступ. К примеру, данная доска содержит важные на данный момент фотографии или файлы , но в это же время она не нужна на главной странице. Данная функция также будет полезна тем, кому надоело постоянное навязывание контента, схожего с содержанием доски.В октябре компания Pinterest также запустила в работу настройку "Разделов”, с помощью которых можно легко разделить доску на определённые тематические части, ну а то, что касается пинов, – пользователь свободен в перемещении доски так, как он желает. Эта новация, со слов главы компании, будет одной из самых полезных.